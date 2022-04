Apesar de chapa com petista, PSB mantém candidatura ao Senado pelo Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O PSB do Rio aprovou resolução que mantém a pré-candidatura de Alessandro Molon ao Senado e a de Marcelo Freixo ao governo do Rio. A decisão foi divulgada nesta segunda e confirma o que foi votado em dezembro pelo congresso estadual do partido.

Há meses que políticos do estado observam a necessidade de o PSB compor com outras legendas. O PT já anunciou que apoiaria Freixo, mas, como condição para fechar a coligação, exige a vaga de senador na chapa, que seria disputada pelo deputado estadual André Ceciliano. O acordo para formação de um palanque que pedirá votos para Lula e para Freixo já esta sendo costurado.

Nesta segunda, o PSB não levou o possível arranjo em conta e reafirmou o interesse em manter Molon na disputa, dado que ele tem aparecido bem colocado nas pesquisas. “Vamos eleger Lula presidente, Freixo governador, Molon senador e uma qualificada bancada de deputados federais e estaduais”, diz o partido.