Apagão dá novo fôlego a discurso contra privatização da Eletrobras

O apagão nacional de energia, registrado nesta terça, deu novo fôlego ao discurso contra a privatização da Eletrobras.

Consumada durante a gestão de Jair Bolsonaro, a operação foi questionada no início do governo Lula, mas tinha perdido força no Congresso.

Agora, as críticas voltaram. O tema “privatização da Eletrobras” é um dos assuntos em destaque no Twitter. “Apagão? Mas não era só privatizar a Eletrobras”, escreveu o vice-líder do governo Rogério Correia na rede.

“A entrega do controle da Eletrobras ao capital privado foi e, infelizmente, pela covardia do governo Lula, continua sendo, uma das maiores irresponsabilidades que já se praticou no Brasil”, diz Ciro Gomes, o ex-presidenciável do PDT.

É só o começo.

