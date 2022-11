Aos ministros do STF, Bolsonaro encerra brigas: ‘Acabou’

Nas palavras de um importante interlocutor do STF, Jair Bolsonaro fez, nesta terça, a visita mais “cordial e educada” de sua longa e conturbada relação com os ministros do Supremo.

Nada de palavrão ou ataques pessoais nem reclamações constrangedoras. Calmo, Bolsonaro conversou com um grupo de ministros — Gilmar Mendes, Nunes Marques, Edson Fachin, Luiz Fux… — no gabinete da presidente do tribunal, Rosa Weber, por mais de uma hora. Estava acompanhado de Paulo Guedes, que ainda tem temas importantes a tratar na agenda da Corte, e ocupou o maior tempo da conversa falando dos feitos do governo.

Em dado momento, parecendo estar em paz com o fim do seu projeto de poder, mandou um “acabou” para ilustrar seu desejo de encerrar os conflitos com a Corte. A revelação foi feita por Fachin: “O presidente da República utilizou o verbo acabar no passado. Ele disse: acabou. Portanto, olhar para a frente”.

Nada como perder o poder.

Continua após a publicidade