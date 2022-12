Ao lado de Michelle, Bolsonaro luta contra as lágrimas em evento militar

O presidente Jair Bolsonaro foi ao Clube Naval de Brasília nesta segunda para cumprimentar oficiais das Forças Armadas. Esse é o terceiro evento militar que o presidente participa desde que perdeu as eleições para Lula. Bolsonaro não conteve as lágrimas após abraçar a esposa de um capitão de mar-e-guerra.

Desta vez, a primeira-dama Michelle Bolsonaro acompanhou o presidente. Eles não haviam aparecido lado a lado desde as eleições. Bolsonaro permaneceu a maior parte do último mês no Palácio da Alvorada. Além do cumprimento aos oficiais das Forças Armadas nesta segunda, o presidente foi, há nove dias, na formatura da Aman e em outro evento militar, no dia 1º.

Bolsonaro também foi a um jantar de confraternização do PL. No único evento público organizado por civis com participação do presidente desde as eleições, ele apareceu sorridente ao lado de correligionários. Em todos as aparições públicas, Bolsonaro se absteve de pronunciamentos. A última vez que rompeu o silêncio foi quando anunciou que o ministro Ciro Nogueira seria responsável pela transição, dois dias após o segundo turno.