Ao lado de Lula, senador Randolfe Rodrigues assina filiação ao PT

Ao lado de Lula no Palácio da Alvorada, o senador Randolfe Rodrigues assinou nesta quinta sua filiação ao PT. O líder do governo no Congresso havia anunciado sua saída da Rede Sustentabilidade em maio do ano passado, e, desde então, estava, na prática, sem partido.

Além de Lula, a presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, e a primeira-dama Janja também assinaram a ficha de filiação do parlamentar. Com a chegada de Randolfe, o PT passa a ter nove senadores.