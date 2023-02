Ao lado de Castro, Lula desanca Bolsonaro e promete investimentos no RJ

Lula esteve nesta segunda-feira no Rio de Janeiro para inauguração de obras públicas na área da Saúde. Em discurso na presença do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e do governador Cláudio Castro, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula desancou a gestão bolsonarista durante a pandemia, principalmente no descaso com que o governo passado tratou a questão da vacinação, incentivando discursos que negavam a eficácia do medicamento.

“Nós tivemos nos últimos tempos a maior campanha que eu já vi alguém fazer do negacionismo de uma vacina. Eu nunca tinha imaginado que um presidente da República fosse capaz de mentir descaradamente sobre os benefícios da vacina, envolvendo religião e o povo mais pobre”, disse Lula.

Dirigindo-se a Castro, Lula disse que o governo Bolsonaro foi responsável por centenas de milhares de mortes pelo vírus. “Eu tenho dito, governador e prefeito, que efetivamente o governo é responsável por mais da metade das pessoas que morreram porque poderiam ter sido evitadas pelo menos 350 mil a 400 mil mortes da Covid-19”.

Castro foi reeleito com o apoio do bolsonarismo no ano passado. O governador ensaia uma aproximação com Lula, que indicou nesta segunda que o seu governo pretende apostar na retomada econômica do Rio. Ele prometeu a retomada dos investimentos da Petrobras e do BNDES, cujas sedes ficam na capital fluminense, e pediu ao governador e ao prefeito que demandem o governo federal por recursos.

“Não me faça discurso, apresente projeto que o dinheiro aparece. Se não tiver projeto, não tem dinheiro”, disse.

