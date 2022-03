Ao lado de Alckmin, presidente do PSB reafirma candidatura de França em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, reafirmou nesta quarta-feira a pré-candidatura do ex-governador de São Paulo Márcio França ao Palácio dos Bandeirantes.

A declaração ocorreu durante o evento de filiação do também ex-governador Geraldo Alckmin — que deverá disputar a presidência da República como vice do ex-presidente Lula. Siqueira afirmou que a legenda pretende dobrar o número de estados governados pela sigla — de quatro, para oito.

Após meses de negociações, PT e PSB desembarcaram da ideia de formar uma federação partidária — o que obrigaria ambos os partidos a andarem juntos pelos próximos quatro anos. O principal entrave foi justamente o estado de São Paulo — nem o PSB abriu mão de lançar França, e nem o PT desistiu de lançar Fernando Haddad.

O petista, inclusive, não estava presente no evento desta quarta. Representando o partido, estava a presidente nacional da sigla Gleisi Hoffmann e outros parlamentares. O ex-presidente Lula mandou um “abraço afetuoso” ao PSB, por meio de Gleisi.

“Juntos, fizemos história nesse país. E, juntos, vamos fazer história novamente, em torno da candidatura do presidente Lula, que manda um abraço afetuoso a todos e todas vocês, ao Partido Socialista Brasileiro”, disse a deputada federal, que discursou entre os líderes do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, e no Senado, Paulo Rocha.