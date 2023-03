Ao falar de STF, Lula chama Zanin de ‘revelação jurídica extraordinária’

Mostrando-se irritado com essa disputa que se formou em torno da indicação do próximo ministro do STF, que substituirá Ricardo Lewandowski na Corte neste ano, Lula disse nesta terça que sua decisão será solitária e que não tem compromisso com ninguém nessa escolha.

O petista classificou o lobby de aliados por diferentes nomes para o STF de “discussão sem sentido”. “Essa discussão não tem sentido. É uma coisa sem lógica. É da responsabilidade do presidente da República indicar o ministro da Suprema Corte para que o Senado possa validar ou não. Não sei quem eu vou indicar. Eu não tenho compromisso oficial com ninguém. É um problema meu. No dia que eu tiver que escolher, eu vou sentar sozinho e tomar a minha decisão e vou mandar o nome ao Senado”, disse o petista ao Brasil 247.

“Não tenho compromisso com amigo meu, com gente do meu partido, com advogado. Vou indicar uma pessoa que pode ser útil para o Brasil”, disse Lula.

Apesar de dizer que não tem nomes e que não indicará amigos, Lula chamou Cristiano Zanin, seu advogado durante a Lava-Jato, de “revelação jurídica extraordinária”.