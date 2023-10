Ao admitir desejo de ser ministro do STF, Dino deu munição aos inimigos

Atualizado em 2 out 2023, 19h38 - Publicado em 3 out 2023, 07h30

No fim de semana, o ministro da Justiça, Flávio Dino, deu uma entrevista às repórteres Jeniffer Gularte e Alice Cravo, do Globo, em que admitiu o desejo de ser escolhido por Lula para ocupar a vaga de Rosa Weber no STF.

“Se um dia, talvez, eu fosse para o Supremo e pensasse em retornar à política, haveria uma premissa de que eu usaria a toga para ganhar popularidade. Isso eu não farei, ou faria. Jamais. Seria uma decisão definitiva. Ou será, sei lá”, disse Dino.

É provável que Dino só tenha dado a declaração ao jornal porque já tem a informação do próprio Lula de que será mesmo escolhido. Do contrário, não sairia por aí falando dessa forma, dado que a declaração, além de incomum, tem o poder de constranger o presidente.

Um grupo do PT, que sonha em ocupar o Ministério da Justiça, sentiu a gota de sangue na água e se animou a tentar derrubar Dino. Hoje, uma ala do petismo acredita que o ministro da Justiça ficará “desmoralizado”, caso não seja o escolhido por Lula.

“Dino foi a público dizer o que deseja. Como é que Lula vai ignorar? Se ele não for escolhido, ficará evidente que o presidente não confia no ministro dele para ser integrante do Supremo. A situação dele ficará insustentável no governo. Será muito constrangimento”, diz um petista ouvido pelo Radar.

Dino tem o apoio dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que também apoiam Bruno Dantas, do TCU. O outro postulante é Jorge Messias, da AGU.