Ao abraçar Putin, Lula volta a dar munição a Bolsonaro na campanha

Lula não se cansa de dar presentes a Jair Bolsonaro nesta pré-campanha. Um bom marqueteiro fará a festa no horário eleitoral com essa entrevista do petista sobre a Ucrânia.

Bolsonaro enfrenta críticas há semanas por ter se associado a Vladimir Putin no início do conflito, com uma viagem à Rússia questionada até mesmo entre ministros de seu governo.

O presidente, ciente dos riscos eleitorais de se associar ao russo, passou a apoiar Putin de modo velado, nos bastidores, evitando colocar o Brasil no grupo de países que adotam medidas concretas para ajudar a Ucrânia a combater a máquina russa de guerra.

Lula, ignorando as mortes, a destruição de cidades inteiras, as valas com corpos e outras atrocidades da invasão russa, inventou de vitimizar Putin e dar causa ao ato de invadir uma nação soberana para matar civis sem piedade. Referendou, com isso, qualquer posição de Bolsonaro no passado e no futuro.