Anvisa rebate Bolsonaro: ‘órgão de Estado é avesso a pressões externas’

A Anvisa acaba de rebater os ataques e ameaças de Jair Bolsonaro contra os servidores da agência. O presidente usou sua live da última quinta mais uma vez como palanque negacionista sobre a Covid-19.

De forma tirânica e covarde, ameaçou divulgar os nomes dos técnicos que aprovaram o uso da vacina da Pfizer para crianças a partir de cinco anos de idade.

Coube à Anvisa colocar o presidente em seu devido lugar. Em nota, disse que é um órgão do “Estado brasileiro” pautado pela ciência e avesso a pressões externas.

A agência escreveu que está sempre disponível para prestar informações à sociedade sobre o seu trabalho e que repudia “com veemência qualquer ameaça, explícita ou velada, que venha constranger, intimidar ou comprometer o livre exercício das atividades regulatórias” no país.

Em bom português: Bolsonaro pode continuar falando absurdos para a sua base radicalizada que o trabalho na agência vai continuar, para a sorte dos brasileiros.

Segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta, cada vez menos brasileiros dão ouvidos às conversas fiadas do presidente.

Leia abaixo a íntegra da nota divulgada pela Anvisa na tarde desta sexta-feira:

Continua após a publicidade

Em relação às declarações do Sr. Presidente da República durante “Live” em mídia social no dia 16 de dezembro de 2021 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária comunica:

A Anvisa, órgão do Estado Brasileiro, vem a público informar que seu ambiente de trabalho é isento de pressões internas e avesso a pressões externas.

O serviço público aqui realizado, no que se refere à análise vacinal, é pautado na ciência e oferece ao Ministério da Saúde, o Gestor do Plano Nacional de Imunização – PNI, opções seguras, eficazes e de qualidade.

Em outubro do corrente ano, após sofrer ameaças de morte e de toda a sorte de atos criminosos, por parte de agentes antivacina, no escopo da vacinação para crianças, esta Agência Nacional se encontra no foco e no alvo do ativismo político violento.

A Anvisa é líder de transparência em atos administrativos e todas as suas resoluções estão direta ou indiretamente atreladas ao nome de todos os nossos servidores, de um modo ou de outro.

A Anvisa está sempre pronta a atender demandas por informações, mas repudia e repele com veemência qualquer ameaça, explicita ou velada, que venha constranger, intimidar ou comprometer o livre exercício das atividades regulatórias e o sustento de nossas vidas e famílias: o nosso trabalho, que é proteger a saúde do cidadão.

Antonio Barra Torres, Diretor-Presidente

Meiruze Sousa Freitas, Diretora

Cristiane Rose Jourdan Gomes, Diretora

Romison Rodrigues Mota, Diretor

Alex Machado Campos, Diretor