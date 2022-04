Antiga sede da PF, ‘Máscara Negra’ terá solenidade de despedida

O diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, convidou os servidores e colaboradores da corporação para uma solenidade de encerramento das atividades no antigo edifício-sede da PF, em Brasília, conhecido como “Máscara Negra”.

O evento acontece no fim da tarde desta sexta-feira, com o arriamento de bandeiras e participação da Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Após a solenidade, ainda será servido um coquetel de encerramento.

A PF inaugurou no mês passado a nova sede da instituição em Brasília, num novo edifício na Asa Norte, bairro da capital federal. São mais de 18.500 m² de área privativa em localização privilegiada, próxima a hotéis, shoppings e em região amplamente atendida por transporte público. Só com o aluguel do novo prédio, a PF gastará 17 milhões de reais por ano.