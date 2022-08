Antes do 7 de Setembro, Aras manda recados a Bolsonaro em evento militar

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Augusto Aras discursou nesta terça, 30, para uma plateia de militares da Aeronáutica. Em sua longa fala, marcada por uma psicodélica analogia com o ato de voar, Aras afirma que “a sociedade é chamada hoje, no atual estágio de nosso processo constitucional, a fugir das tentações de confundir a fração com o número inteiro”.

“A ‘tirania dos valores’, que ocorre quando estabelecemos, no direito e na política, um valor ao qual sacrificamos todos os outros, vai de encontro à pluralidade do Povo Brasileiro e não contribui ao desenvolvimento”, diz Aras.

Nos dias que antecedem o 7 de Setembro, marcado por manifestações convocadas por Jair Bolsonaro para que seus apoiadores “deem a vida por liberdade”, não deixa de ser um recado ao Planalto.

Em outro trecho, Aras dá um recado aos críticos da oposição ao governo sobre a suposta atuação branda da PGR com Bolsonaro ao dizer que a função do Ministério Público é buscar a “segurança jurídica”.

“O Ministério Público brasileiro favorece a devida segurança jurídica, não descurando, na sua atividade constitucional, dos tratados internacionais e da legislação pátria, que também determinam a observância do desenvolvimento sustentável e a proteção dos povos tradicionais”, diz Aras.