Antes de depor, Bolsonaro tem primeira reunião com Valdemar no PL

Seis dias depois de retornar ao Brasil após três meses de descanso nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve nesta terça sua primeira reunião com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, na sede do partido, em Brasília.

O deputado Altineu Côrtes, líder da legenda na Câmara, também participou da conversa, que ocorreu antes de o ex-presidente se dirigir à PF para prestar depoimento na investigação sobre as joias sauditas.

Ao divulgar a reunião no Twitter, Costa Neto disse ter discutido com o presidente de honra do PL “as melhores estratégias para fortalecer o país nos próximos anos”.

“Aproveitamos também para alinhar as ações do partido com a defesa das nossas principais pautas no Congresso Nacional”, afirmou o cacique da sigla.

