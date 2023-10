Antes da final, Fortaleza tem faturamento milionário com venda de camisas

Às vésperas da final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza vendeu mais de 7.000 unidades da camisa Eiffel, terceiro uniforme do clube, que conta com diversas referências da cultura francesa.

O modelo é assinado pela Volt Sport, empresa que assumiu nesta temporada o controle das lojas oficiais e confecção dos uniformes. Cada peça custa 299 reais, com descontos para sócios-torcedores.

No lançamento, a empresa levou uma equipe para Paris, na França, para realizar a sessão de fotos e promover o produto. A parceria entre Volt e Fortaleza começou no início da temporada. O clube conta com royalties do valor bruto de cada peça vendida.

Além disso, o Fortaleza recebeu mais de 6 milhões de reais na assinatura do contrato e possui uma garantia mínima de 4 milhões de reais por temporada.