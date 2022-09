Antac antecipa BNDES e aprova a desestatização do Porto de Santos

Apesar de ainda estar em análise no BNDES, o projeto para desestatização do Porto de Santos recebeu aval da Agência Nacional de Transportes Aquaviários nesta semana.

A decisão é mais um passo no processo que pretende passar para a iniciativa privada o controle do maior complexo portuário do país e foi assinada pelo diretor-geral da Agência, Eduardo Nery.

Com expectativa de mais de 6 bilhões de reais em investimentos, a modelagem, a ser ratificada pelo Ministério da Infraestrutura, deverá ser remetida ao TCU até sexta. A audiência pública do BNDES, adiada pela terceira vez, deverá acontecer apenas no dia 19.

A leitura, no mercado, é de que a agência poderia esperar o processo em curso no BNDES, já que caberá ao banco fazer a modelagem do negócio.

