‘Animal, votei em você’, diz Bolsonaro a Daniel Silveira no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 2 out 2022, 15h12 - Publicado em 2 out 2022, 14h50

Depois de provocar uma crise na campanha de Tereza Cristina, por ter declarado apoio a um candidato da chapa adversária no Mato Grosso do Sul, Jair Bolsonaro admitiu neste domingo ter votado em Daniel Silveira para o Senado, ignorando, assim, o candidato oficial do partido, o senador Romário. “Ô, animal, votei em você!”, disse Bolsonaro ao abraçar Silveira, num vídeo que está circulando nas redes.