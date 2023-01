Após destruição, Anielle e Guajajara tomam posse como ministras de Lula

A última leva de posses de ministros do novo governo Lula estava marcada para esta segunda e terça-feira, mas precisou ser adiada para esta quarta em razão do quebra-quebra de golpistas no Palácio do Planalto no último domingo.

A posse de Anielle Franco na Igualdade Racial seria nesta segunda, mas o Salão Nobre do palácio, onde a cerimônia ocorreria, foi depredado e as cadeiras destinadas ao público foram arremessadas pelo espaço.

Já a posse de Sonia Guajajara como titular do Ministério dos Povos Indígenas seria nesta terça, mas foi cancelada pelo mesmo motivo.

As duas ministras farão agora uma posse conjunta na tarde desta quarta-feira. Foi cogitada a transferência da cerimônia para o prédio do Itamaraty, mas ela foi mantida no Salão Nobre do segundo andar do Planalto.

Lula acompanhará o evento. Será a segunda posse de ministro com a presença do presidente. A primeira foi na transmissão de cargo a Geraldo Alckmin no Ministério do Desenvolvimento.

Por questões de segurança, a presença do público, que lotou na última semana as dependências do governo para as posses dos ministros de Lula, será restrita e a cerimônia será transmitida ao vivo.

As ministras repudiaram os atos deste domingo e pediram punição aos envolvidos. “União e reconstrução foi a frase escolhida para representar a marca do Governo Federal. A reconstrução agora é literal. É inestimável o prejuízo provocado pelos terroristas no domingo em Brasília”, disse Sonia.

Anielle cobrou também a responsabilização dos financiadores das ações. “A violência e o incentivo a atos golpistas seguem como marca dos apoiadores do ex-presidente do Brasil. Todos aqueles que estão vandalizando e invadindo o Congresso, o STF e o Planalto, assim como seus financiadores, precisam ser responsabilizados com celeridade”, disse ela, no último domingo.