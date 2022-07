André Ceciliano tenta separar militantes em briga de bar no Rio — vídeo

Pré-candidato do PT ao Senado pelo Rio, André Ceciliano foi visto nesta quinta, depois do comício de Lula no Rio, tentando apartar uma briga de militantes petistas no Bar Amarelinho.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra apoiadores de Lula trocando empurrões entre si enquanto funcionários do bar centenário tentam apartar a briga.

ATUALIZAÇÃO, 15h: A primeira versão da nota informava que Ceciliano também havia se envolvido na briga. O deputado esclareceu os fatos dizendo que apenas ajudou a afastar alguns militantes mais inflamados. O Radar já corrigiu a nota.

Veja o vídeo: