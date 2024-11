Andrade Gutierrez toca obra milionária em hospital municipal de São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A construtora Andrade Gutierrez vai executar as obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio, localizado no bairro Tatuapé, na cidade de São Paulo.

Orçado em um total de 352 milhões de reais, sendo 176 milhões da empresa, o projeto prevê o aumento em 10% do número de leitos, além da modernização completa da estrutura da unidade, em até dois anos. A previsão é que sejam gerados 400 novos postos de trabalho.

Uma nova edificação administrativa será construída juntamente à nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, permitindo a ampliação dos leitos no prédio principal.

O hospital também passará por requalificação dos ambientes para garantir maior segurança no atendimento ao paciente e contará com a implementação de sistemas de consumo eficiente de água e energia. Também haverá revitalização de fachadas e adequação de áreas externas.