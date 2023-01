Anderson Torres fica em silêncio durante depoimento à PF

Preso desde o último sábado, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ficou em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal no fim da manhã desta quarta-feira.

Detido por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, Torres foi questionado no 4º Batalhão da Polícia Militar do DF, no Guará, onde está preso.