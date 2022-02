Amiga de Michelle, embaixatriz ucraniana detona ida de Bolsonaro à Rússia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Mulher do embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostyslav Tronenko, e amiga de Michelle Bolsonaro, a embaixatriz Fabiana Tronenko colocou pra fora toda a sua decepção com a viagem de Jair Bolsonaro à Rússia nas próximas semanas.

Para Fabiana, que aparece em fotos alegres com Michelle, o encontro de Bolsonaro com Vladimir Putin é uma “sandice” e será recebido como um “murro na cara” pela comunidade ucraniana no Brasil.

“Por favor, ainda dá tempo de não cometer essa sandice e dar esse murro na cara da Ucrânia, do povo ucraniano e da comunidade ucraniana do Brasil”, diz Fabiana.

“Nossa decepção é infinita! O governo critica Nicolás Maduro, da Venezuela, que vive recebendo apoio da Rússia e outros ditadores, ao mesmo tempo que visita o cleptocrata Putin”, segue Fabiana.