Americanas mira 20 milhões de clientes em parceria com a Livelo

A Americanas acaba de fechar uma parceria com a Livelo, um dos principais programas de troca de pontos por produtos e serviços do país. A plataforma conta com uma base de clientes de 20 milhões de pessoas. O negócio, que não terá valor revelado pelas partes, será divulgado na tarde desta segunda.

A ideia é que os clientes possam trocar pontos Livelo por produtos no site das Americanas. Já os usuários das Americanas poderão acumular pontos Livelo em suas compras. O movimento é parte da estratégia da varejista para a fidelização e a ampliação de sua base de clientes.

Com o crescimento do comércio eletrônico no país nos últimos anos e a profusão de players no setor, a luta pela preferência do consumidor tem sido dura neste jogo que inclui ainda gigantes como Amazon, Mercado Livre e Magazine Luiza.