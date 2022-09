Ameaçado pelo PCC, Garcia volta a transferir presos da facção em São Paulo

Mesmo ameaçado pelo crime organizado, o governador de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB) tem dado continuidade a transferências de presos ligados ao PCC no interior do estado.

Conforme revelado por VEJA na última semana, a segurança do tucano e a de sua família foram reforçadas após interceptações telefônicas e de um bilhete demonstrarem a insatisfação da facção com a realocação de criminosos e com a apreensão de armas.

No fim de agosto, a Secretaria de Administração Penitenciária coordenou o deslocamento de detentos do PCC na Penitenciária de Presidente Bernardes para a de Presidente Venceslau (a chamada P1), ambas na região oeste do estado — o que teria motivado as ameaças.

Durante este final de semana, mais 33 presos ligados à facção foram transferidos de Penitenciária I de Tremembé e do Centro de Detenção Provisória de São Vicente para a P1. A leva se soma a outros 24 detentos que já haviam sido transferidos no início da última semana, após o início das ameaças.

De acordo com o governo estadual, as transferências foram determinadas como forma de punição disciplinar, “junto com a apuração dos fatos”.