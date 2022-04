Ambev faz seminário gratuito sobre lúpulo

A Ambev promove de 9h às 18h desta terça um seminário online gratuito sobre o lúpulo, um dos principais ingredientes da cerveja. Serão nove horas de palestras e mesas redondas com especialistas no tema no Brasil.

As inscrições podem ser feitas no site da Academia da Cerveja, iniciativa da companhia voltada para a educação dos profissionais do setor e entusiastas da bebida em geral. Entre os palestrantes estarão representantes da Esalq, a escola de agricultura da USP, e do Instituto Federal de Educação do Ceará, além de players do setor privado e pesquisadores de mercado.