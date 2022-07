Âmbar, da J&F, investe R$ 900 milhões em novas usinas a gás em Cuiabá

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Controlada pelo grupo J&F, a Âmbar Energia vai inaugurar neste mês um conjunto de quatro novas usinas termelétricas a gás natural, em Cuiabá. O investimento total é de 900 milhões de reais.

As quatro unidades totalizam 326 megawatts de potência e estão sendo concluídas ao lado da Usina Termelétrica Mário Covas, que já pertence à Âmbar.

Com a expansão, o parque em Cuiabá passa a ser o maior da Âmbar e um dos maiores do país em capacidade de geração de energia a gás natural, com um total de 855 MW.

Um gasoduto próprio com 645 quilômetros liga o complexo diretamente às reservas da Bolívia, maior fornecedor de gás do Brasil.

As novas usinas foram construídas para atender ao leilão emergencial de 2021, que previu a contratação de energia na modalidade reserva, com o objetivo de ampliar a segurança de abastecimento no Sistema Interligado Nacional.

O período de suprimento dos contratos vai de 2022 até dezembro de 2025.