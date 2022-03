Réu no STF, Daniel Silveira, aquele deputado bolsonarista que foi preso por ameaçar ministros do Supremo, acha que será o candidato de Jair Bolsonaro ao Senado pelo Rio.

Silveira já pediu o apoio ao próprio presidente, que ficou de pensar. Na fila, no estado, outros nomes radicais do bolsonarismo sonham com a vaga no Senado. A briga vai ser boa.