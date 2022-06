Alvo de denúncias de assédio sexual, Guimarães deve deixar o governo

A revelação do site Metrópoles sobre denúncias de assédio sexual contra o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, apresentadas por servidoras do banco ao MPF, deve provocar a saída do banqueiro do governo nas próximas horas.

O destino de Guimarães está sendo discutido numa reunião neste momento. A avaliação do núcleo político do Planalto, que já pediu a cabeça de Guimarães, é de que a situação se tornou insustentável e pode prejudicar Bolsonaro justamente no momento em que o governo tentava se aproximar do eleitorado feminino.

Bolsonaro é aconselhado a exonerar o presidente ainda nesta terça, mas ainda avalia o conjunto da obra relatada por Rodrigo Rangel. Há na mesa a possibilidade de que o próprio Guimarães se afaste do governo para cuidar de sua defesa, uma linha menos dura para o banqueiro alvo de pesadas acusações.

“Caos total. O presidente precisa e vai agir rápido”, diz um interlocutor direto de Bolsonaro.

