Alvo de críticas no governo, Paulo Pimenta ganha afago de Lula

Alvo de críticas dentro e fora do governo por causa da estratégia de comunicação na Secom, o ministro Paulo Pimenta ganhou nesta quinta elogios públicos de Lula durante um evento do governo na Bahia.

Seguindo um desejo do presidente, o ministro reformulou a dinâmica de lançamentos de políticas do governo, trocando as tradicionais cerimônias dentro do Planalto por um evento mais próximo ao público fora de Brasília.

“Eu tenho que fazer justiça a algumas pessoas. O companheiro Paulo Pimenta é ministro da Secom. A secretaria de comunicação do governo. Eu estava cansado de lançar programa de governo lá dentro do palácio. Com a mesma cara e quase com as mesmas pessoas. A gente lança um programa por semana. E eu falei que é preciso que a gente garanta ao povo que cada lançamento nosso tem que ser um evento. Eu quero, Paulo Pimenta, dar os parabéns. O primeiro teste seu foi um evento extraordinário”, disse Lula.

Continua após a publicidade

Siga