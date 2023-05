Alvo de críticas, Lula volta a citar ‘narrativa’ e defende Maduro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Alvo de críticas dos presidentes do Uruguai e do Chile por distorcer fatos sobre o regime de Nicolás Maduro na Venezuela, Lula renovou, há pouco, a tese segundo a qual o ditador venezuelano é alvo de “narrativas” que tentam prejudicar sua administração democrática no país vizinho.

“Existe uma narrativa no mundo de que na Venezuela não tem democracia. Eu disse (ao Maduro) que é obrigação dele construir a narrativa dele com os fatos verdadeiros”, disse Lula.

Segundo o petista, seu comportamento em relação ao ditador venezuelano não é influenciado por críticas. “O Maduro faz parte deste continente nosso. Houve muito respeito com a participação do Maduro. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. É assim que a gente vai fazendo”, disse Lula.

“O fato de ter dois presidentes que não concordaram, não sei em que jornal eles leram. Eu disse que aqui não foi convocado reunião de amigos do Lula. Foi convocado uma reunião de presidentes para construir um órgão dos países (…) Quem vai ajudar a Venezuela é a própria Venezuela”, disse o petista.

“Não é possível que não tenha o mínimo de democracia na Venezuela”, disse Lula.

