Alvo da PF no caso Allan dos Santos, bolsonarista volta ao Planalto

Alvo da PF no caso do blogueiro foragido Allan dos Santos e amigo da família Bolsonaro, José Vicente Santini vai voltar a despachar do Palácio do Planalto.

O bolsonarista foi nomeado nesta sexta-feira para exercer o cargo de assessor especial do gabinete pessoal de Jair Bolsonaro, na esteira da exoneração de Braga Netto e de três auxiliares próximos do presidente que vão disputar as eleições deste ano.

Santini chefiava a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça desde agosto de 2021. Em novembro, ele prestou depoimento à Polícia Federal e admitiu ter atuado para obter “informações gerais” do processo de extradição de Allan dos Santos, que até hoje não ocorreu.

No início do governo, o novo assessor de Bolsonaro foi secretário-executivo da Casa Civil na gestão de Onyx Lorenzoni. No começo de 2020, ele foi alvo de uma ruidosa demissão, depois de irritar o presidente por usar um avião da FAB para viajar à Índia (foto).

Na sequência, no entanto, Santini foi assessor do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e passou pela Secretaria-Geral da Presidência, antes de chefiar a Secretaria Nacional de Justiça.