Alvo constante de Bolsonaro, Fachin prega ‘respeito à institucionalidade’

Alvo frequente de ataques e bravatas de Jair Bolsonaro no Planalto, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, voltou a defender nesta quarta, durante um evento do Judiciário, o “respeito à institucionalidade” e a “defesa das instituições democráticas”.

O ministro repudiou o que classificou de “práticas violentas e antirrepublicanas” recorrentes nesse momento pré-eleitoral no país e ressaltou a importância da proteção e do fortalecimento do Estado Democrático de Direito em todos os momentos da vida nacional.

“O que implica no respeito à institucionalidade, no reconhecimento e na defesa das instituições democráticas, no repúdio às práticas violentas e antirrepublicanas, sempre guiados pela defesa da cidadania e dos direitos fundamentais da pessoa humana”, disse o ministro.