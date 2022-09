Alvaro Dias, o gado e o pouso forçado de helicóptero

O helicóptero que levava o senador Alvaro Dias para uma agenda de campanha nesta quinta, no Paraná, precisou realizar um pouso forçado no meio de uma área de pasto no interior do estado.

O mau tempo na região motivou o procedimento. Depois do susto, Dias aproveitou para gravar com o gado — que não gostou muito da presença dele — e levou com bom humor a situação.