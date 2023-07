Alunos da rede estadual do Rio vão a NY para olimpíada de matemática

Giro VEJA - 7 de julho

Governo pega fôlego enquanto cresce apetite do Centrão por ministérios

Embalado pela aprovação histórica da reforma tributária na Câmara, o governo Luiz Inácio Lula da Silva corre agora para aprovar outras pautas econômicas. Paralelamente, partidos do chamado Centrão têm mostrado crescimento do apetite em negociar com o governo e já estão de olho no comando do Ministério do Desenvolvimento Social.