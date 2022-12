Alma vagante na República, Bolsonaro recebe o troco de Lula e Moraes

Jair Bolsonaro passou os últimos três anos e meio de governo provocando, ofendendo e ameaçando adversários no Planalto. Poderoso, falava o que queria sem temer ofendidos. As eleições chegaram e ele foi derrotado por Lula. Depois da queda, mergulhou num longo silêncio entrecortado por cenas de choro em eventos militares.

Agora, quem tem poder e fala é Lula e outros nomes importantes da República como o chefe do TSE Alexandre de Moraes. As falas dos dois na diplomação desta segunda mostraram que Bolsonaro, além de não ter mais força, não mete medo nem terá um futuro tranquilo fora do poder.

A praticamente quinze dias do fim de sua passagem pelo comando da Nação, o presidente tornou-se uma alma vagante na política. Não despacha no Planalto nem assume o papel de líder da oposição aos temas defendidos pela transição de Lula. Limita-se a aparições no gramado do palácio onde seus adoradores radicias o aguardam.

A própria presença do presidente na posse de Lula, quando deveria passar a faixa ao sucessor, é praticamente descartada por seus aliados. Os bolsonaristas viram seu líder ofender, ameaçar e atacar adversários o tempo todo durante o mandato, mas agora esperavam palavras doces de Lula. Ficaram contrariados pelo discurso do petista no TSE, mas caíram na real: Bolsonaro, como se diz no futebol, está entregue em campo, aguardando o relógio e o apito que encerrará sua passagem pelo poder — e o juiz não dará acréscimos.