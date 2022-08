Alimentação fora de casa cresce 31,1% em junho

Restaurantes, lanchonetes, bares, bistrôs e food trucks seguem com o faturamento em alta. É o que aponta o último levantamento do Instituto Foodservice Brasil, que reúne mensalmente os resultados de pesquisas realizadas pelo Índice de Desempenho Foodservice com diversos estabelecimentos prestadores de serviços alimentícios. O percentual de crescimento das vendas nominais no mês de junho de 2022 é de 31,1% em relação ao mesmo mês de 2021.

O levantamento mostra que a participação do delivery no segmento alimentício continua significativa. A modalidade representou 19,8% das vendas em junho deste ano. Já no acumulado do ano, considerando o mês de janeiro de 2021 a junho de 2022, a evolução é de 42,4%.