Aliados querem que Bolsonaro esqueça ataque às urnas e mire em Lula

Uma corrente de auxiliares de Jair Bolsonaro tenta evitar que o presidente enverede pela estratégia de deslegitimar as eleições de outubro com acusações de fraudes nas urnas eleitorais.

Para essa ala moderada, as pesquisas mostram que o presidente tem potencial para reduzir sua impopularidade e crescer na corrida eleitoral contra Lula. Para vencer, no entanto, Bolsonaro teria que moderar o discurso contra a Justiça e focar sua artilharia no passado de corrupção petista.

Nessa estratégia, segundo aliados de Bolsonaro, não há espaço para um vice militar como o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, associado ao trabalho recente dos militares no TSE sobre a confiabilidade das urnas.

Bolsonaro, como se sabe, tende a escolher o general da reserva, mas os aliados vão tentar até o último instante convencer o presidente a optar por um nome do Nordeste como o do sanfoneiro Gilson Machado.