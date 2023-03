Aliados de Zanin comemoram falas de ministros do STF

Aliados de Cristiano Zanin nessa campanha para conquistar a indicação de Lula ao STF dizem que as falas de ministros da Corte nos últimos dias — Cármen Lúcia e Gilmar Mendes abordaram o tema sem mostrar resistências ao candidato — ajudaram a qualificar o advogado na disputa.

Zanin já foi elogiado por Lula em diferentes momentos. Esses aliados avaliam que a aparente simpatia de ministros do Supremo é fator positivo, diante da forte rejeição que o presidente enfrentará por colocar seu advogado no tribunal.

O Senado, como se sabe, tem forte presença da oposição e o barulho será grande. Zanin, por outro lado, tem a seu favor o fato de ter trilhado com Lula o caminho da cadeia até o gabinete presidencial. Não é pouca coisa.

Lula, no entanto, pode não escolher Zanin agora e deixar para indicá-lo na próxima vaga que surgirá com a aposentadoria da atual presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, no fim do ano.