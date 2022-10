Aliados de Lula temem ação violenta de lobos solitários depois do domingo

Atualizado em 30 out 2022, 10h22 - Publicado em 30 out 2022, 10h01

O STF passou os últimos anos investigando e até prendendo aloprados bolsonaristas que ameaçavam promover atentados contra as instituições. Como o Radar mostrou no sábado, a campanha de Lula recebeu uma série de ameaças de morte contra o petista durante a disputa eleitoral com Jair Bolsonaro.

No domingo, o país saberá quem será o novo presidente da República, mas o temor na campanha petista é que o clima de guerra e de radicalização não pare por aí. Ao contrário. O temor entre aliados de Lula é que a derrota de Bolsonaro no domingo vá encorajar a ação violenta de lobos solitários, os apoiadores mais apaixonados do presidente que, radicalizados, poderão reagir com violência ao tombo nas urnas.

“Tem muito aloprado armado e pronto para agir”, diz Flávio Dino, o senador eleito pelo Maranhão.