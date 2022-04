Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os advogados que gravitam o entorno de Lula estão em guerra. As novas amizades do petista deixam pouco espaço para antigos aliados. Até vaga no STF (hoje um terreno na lua) já virou motivo de discórdia.