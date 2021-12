Aliados de Doria se reúnem para discutir impacto do adeus de Alckmin

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Aliados do governador João Doria (PSDB) se reuniram no final da tarde desta quarta-feira para discutir o impacto que a oficialização da saída de Geraldo Alckmin terá no partido.

Participaram da conversa, entre outros nomes, o presidente estadual da sigla, Marco Vinholi, e Wilsinho Pedroso, coordenador das campanhas de Doria nas prévias à presidência e nas eleições para prefeito e governador.

Wilsinho criticou o que chamou de falta de “desprendimento” na decisão do agora ex-tucano.

“A saída do Geraldo não deve ser comemorada em hipótese alguma. Agora, todo grande líder tem que ter desprendimento para compreender o momento da nova geração”, publicou no Twitter.

O ex-governador Geraldo Alckmin entregou nesta quarta sua carta de desfiliação do PSDB, depois de 33 anos de permanência na legenda. A saída já era dada como certa, mas a demora na formalização do ato, porém, angustiava os aliados.

O ex-tucano flerta com o PT para ser vice de Lula em 2022. Também já foi convidado por outros partidos de centro para disputar novamente o governo de São Paulo. Na despedida, ele informou que anunciará seus próximos passados “em breve”.

