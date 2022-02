Aliados de Bolsonaro delimitam cercadinho de Carluxo na campanha

Jair Bolsonaro acertou com aliados de primeira hora no centrão. Carlos Bolsonaro poderá seguir com o trabalho nas redes sociais e fazer o que sempre fez por lá. Agora, a condução do discurso de campanha, as peças publicitárias e a estratégia de marketing serão profissionais.

Numa conversa recente com aliados, o presidente concordou que a comunicação do governo é péssima, não consegue lançar luz sobre ações positivas dos ministérios e, claro, precisa ser melhorada para a campanha.

O exemplo citado pelos aliados do palácio foi a medida provisória que perdoou até 92% das dívidas de estudantes no Fies. “Se fosse o Lula, o Planalto teria virado um carnaval para divulgar essa ação. Chamariam tudo quanto é movimento e entidade para dar visibilidade. O Bolsonaro, não. Ninguém nem viu o negócio”, diz um importante aliado do Planalto.