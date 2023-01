Aliado de Tarcísio critica escolha para líder de governo: ‘falta traquejo’

A indicação de Jorge Wilson (Republicanos) para ser o líder de governo na Assembleia Legislativa de São Paulo incomodou outros deputados da bancada do partido do governador Tarcísio de Freitas.

Wilson, autodeclarado “Xerife do Consumidor”, vai para a sua terceira legislatura e foi criticado por colegas mais experientes na Alesp. Como Tarcísio representa hoje a maior força ligada a Jair Bolsonaro em cargos Executivos, a expectativa é de jogo duro com a oposição que tem ao menos 18 deputados do PT (segunda maior bancada) e cinco do PSOL.

“Falta traquejo. Até agora, ele não tem demonstrado”, disse um deputado republicano ao Radar.

O ranço não é tanto pelo nome escolhido pelo governador, mas pela maneira como ocorreu. Os deputados ficaram sabendo pela imprensa que o indicado de Tarcísio seria Wilson e gostariam de ter sido consultados antes da notícia vir a público.