Aliado de Onyx e Bolsonaro defende queimar estudantes vivos no RS

A deputada Fernanda Melchiona (PSOL-RS) vai acionar nesta sexta ao Conselho de Ética da Câmara e entrar com representação no Ministério Público contra Bibo Nunes (PL-RS). Um vídeo do parlamentar defendendo que estudantes sejam “queimados vivos”, circula nas redes sociais.

“Inadmissível fazer uma ameaça sórdida de que estudantes da UFSM deveriam ser queimados vivos, ainda mais na cidade que sofreu a tragédia da Boate Kisse”, afirmou Melchiona. Em janeiro, o incêndio em uma festa universitária que vitimou 242 pessoas completa 10 anos.

Com 76.521 votos, Bibo Nunes não conseguiu se reeleger para a Câmara de Deputados e seu mandato termina no fim do ano. No vídeo, em apoio a Jair Bolsonaro, ele critica atos do movimento estudantil a favor da eleição de Lula.

“Vocês estudantes de Santa Maria, olhem aqui para mim, vocês são a vergonha, vocês são a escória, olhem aqui para mim, sou o deputado federal Bibo Nunes, entendeu? Vocês são a escória, vocês são a vergonha, vocês não produzem nada, vocês são parasistas (sic) que querem esconder a incompetência de vocês sendo através de um ‘L’ de Lula Ladrão (…) Alienados, aqueles famosos bundinhas, não gosto de usar esse termo porque ser rico não é problema. Agora, ser rico e não ter noção como esses aí. Ser rico e não ter noção, ser uns coitadinhos: é o filme Tropa de Elite. Sabe o que aconteceu? Olhem o filme 1, pegaram aqueles coitadinhos, aqueles riquinhos ajudando pobre e queimaram vivo, dentro de pneus, queimaram vivo, dentro de pneus! E é isso que esses estudantes alienados, filhos de papai que tem grana, merecem. Estamos em uma grande campanha para que Bolsonaro ganhe eleição, ou você quer comer gato e cachorro, daqui a dois anos?”, disse Nunes no vídeo.