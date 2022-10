Aliado de Lula sai em defesa de Simone e Soraya após ataques de Bolsonaro

Atualizado em 3 out 2022, 18h03 - Publicado em 3 out 2022, 17h56

Membro da coordenação da campanha de Lula, o senador Randolfe Rodrigues saiu em defesa nesta segunda das candidatas do MDB e do União Brasil ao Palácio do Planalto, adversárias do petista na disputa. Na noite deste domingo, após o primeiro turno das eleições, o presidente Jair Bolsonaro chamou Simone Tebet de “estepe” e Soraya Thronicke de “trambique”, em conversa com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada.

“Bolsonaro odeia as mulheres. Seu machismo e sua misoginia são expressos em todos os atos e falas, junto com a sua covardia! Minha solidariedade à @simonetebetbr e @SorayaThronicke, vítimas de mais um ataque do fascista de plantão na presidência”, publicou o senador no Twitter.