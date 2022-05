Aliado de Gilberto Kassab deve ser líder de Bolsonaro no Senado

Senador por Minas Gerais, Alexandre Silveira deve conversar com Jair Bolsonaro na tarde desta terça no Planalto. O mineiro, segundo acredita a turma de Bolsonaro, pode finalmente aceitar o convite para ser líder do governo no Senado.

As conversas ocorrem há semanas e são conduzidas por Flávio Bolsonaro com a ajuda de Ciro Nogueira. Pelo lado do PSD, o movimento do senador mineiro será levado a um jantar de cúpula com Gilberto Kassab.

O convescote será na casa do senador Carlos Fávaro, presidente do PSD no Mato Grosso. Além de Silveira e Kassab, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Otto Alencar (PSD-BA), Angelo Coronel (PSD-BA) e Vanderlan Cardoso (PSD-GO) estarão presentes.