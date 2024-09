Aliado de Elmar avalia que Lira pode recomeçar jogo da sucessão na Câmara

Quase duas semanas depois de Arthur Lira anunciar seu apoio à candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara durante um almoço com líderes partidários, um aliado de Elmar Nascimento (União Brasil-BA) que integra o governo Lula e também é próximo de Lira acredita que ele ainda pode “recomeçar o jogo” da sua sucessão.

Para esse interlocutor dos dois expoentes do Centrão, que até o começo do mês se tratavam como melhores amigos, não é que Lira ainda não se manifestou publicamente em apoio a Motta. O anúncio do apoio foi revelado publicamente, no último dia 11, pelo líder do PT na Câmara, Odair Cunha, logo após o almoço.

A avaliação do aliado de Elmar é que o presidente da Câmara, percebendo que perdeu o controle da própria sucessão, em razão do movimento de Marcos Pereira de abdicar da própria candidatura em nome de Hugo Motta, tem a possibilidade de aproveitar as próximas semanas e meses, principalmente após as eleições municipais, para chamar todos os atores envolvidos na disputa e presidentes de partidos para conversar de novo e tentar chegar a um novo acordão.

Isso porque é de total interesse de Lira negociar à exaustão para não “jogar fora” todo o trabalho de fortalecimento e unificação do Centrão dos últimos anos que o levaram ao comando da Câmara, principalmente para evitar o rompimento com Elmar e o União Brasil.