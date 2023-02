Aliado de Cláudio Castro vai comandar a Assembleia do RJ

Rodrigo Bacellar (PL-RJ) foi eleito para o comando da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro após ameaças de racha no seu próprio partido, que chegou a lançar uma chapa alternativa à sua.

Como o Radar mostrou mais cedo, Bacellar era o nome do governador Cláudio Castro (PL) para a disputa, mas por divergências em relação a cargos, o PL lançou Jair Bittencourt para concorrer ao pleito. Até então, Bacellar era candidato único. O lançamento da chapa de Bittencourt expôs um racha no partido do governador, que tem a maior bancada na Alerj, com 17 parlamentares.

Pouco antes de ter início a votação, na tarde desta quinta, o racha, enfim, não se concretizou e Bittencourt, ao anunciar que daria voto em Bacellar, retirou a sua candidatura. O deputado disse que as divergências internas no partido são do jogo político e que o debate seria a essência da Alerj.

Com chapa única, Bacellar foi confirmado na presidência da Casa. Ele recebeu 56 votos. Nenhum deputado votou contra a sua candidatura e 13 da oposição se abstiveram de votar.

