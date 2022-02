Aliado de Ciro Gomes no Rio recebe ameaça de morte

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói e pré-candidato do PDT de Ciro Gomes ao governo do Rio, registrou um boletim de ocorrência por conta de uma ameaça de morte recebida em seu perfil oficial do Instagram.

Segundo Neves, um perfil escreveu: “A hora que eu pegar será assassinato”. Um registro foi feito na delegacia de informática da Polícia Civil do Rio. O PDT irá reforçar as medidas de segurança do político.

“Esse fato é lamentável e inaceitável em uma democracia e tem que ser tratado com máximo rigor pelas autoridades . Mas não vão me intimidar”, disse Neves.