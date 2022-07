Aliado de Bolsonaro, PP vai de Rodrigo Garcia em São Paulo

Rodrigo Garcia (PSDB) contará com apoio do PP para a campanha de reeleição em São Paulo. A aliança será anunciada formalmente no próximo sábado, quando o atual governador participa da convenção do partido na Assembleia Legislativa do Estado de SP.

Curiosamente, o apoio que o PP dará em âmbito federal para a campanha de Jair Bolsonaro – fruto da relação com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é do PP – não se aplica à campanha de Tarcísio de Freitas. O PP está entre os 10 partidos que hoje apoiam Rodrigo Garcia — além do próprio PSDB e do PP, estão fechados com o tucano Podemos, Solidariedade, Patriotas, Cidadania, União Brasil, MDB, Avante e PROS.

O trabalho realizado até agora pelo Governo de São Paulo e o perfil municipalista têm garantido a Rodrigo Garcia não apenas apoio partidário, como tem refletido nos resultados das pesquisas eleitorais. Os dois últimos levantamentos, do Datafolha e da Genial/Quaest, colocaram Rodrigo em segundo lugar e como o candidato que mais tem subido em relação aos seus principais adversários.

Continua após a publicidade